Il figlio di Rihanna e A$AP è già il bambino più ricco di Hollywood

Quando si dice “nascere con la camicia”!

Il popolare detto “nascere con la camicia” indica il momento in cui il neonato viene alla luce avvolto dal sacco amniotico. L’evento non è frequente e, a tal proposito, si dice che chi nasca così sia fortunato. Non è dato sapere se il figlio di Rihanna e A$AP Rocky sia venuto alla luce in questa maniera, certamente possiamo affermare che economicamente non se la passerà male. Facendo un breve calcolo, infatti, il patrimonio di mamma Rihanna ammonta a 1,7 miliardi di dollari, una cifra decisamente maggiore rispetto ai “soli” 9 milioni di dollari di papà A$P Rocky. Il Daily Mail, tra i più popolari quotidiani britannici, ha calcolato la consistenza economica di altri figli di vip, comunque meno ricchi rispetto al piccolo di Rihanna e A$AP Rocky. Per fare un esempio, gli eredi di Kim Kardashian e Kanye West devono dividersi un patrimonio di 2 miliardi e ottocento milioni di dollari in quattro, “appena” 800 milioni di dollari a testa. Un destino che accomuna anche Blue Ivy, Sir e Rumi, i tre figli di Jay-Z e Beyonce, che dovranno spartirsi “solo” 540 milioni di dollari per uno.