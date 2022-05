Rihanna e A$AP Rocky "sposi"nel video del nuovo singolo D.M.B.

A$AP Rocky dedica il suo nuovo singolo D.M.B. a Rihanna. Nel videoclip ufficiale della canzone, i due musicisti raccontano attimi di vita e della loro lunga storia, insieme ad un elegante matrimonio circondati dagli amici Condividi

Pubblicato il videoclip di D.M.B., il nuovo singolo di A$AP Rocky che è già in Top Ten delle tendenze, con oltre 2.7 milioni di visualizzazioni, risultato anche della dedica alla compagna Rihanna, entrambi in attesa del loro primo figlio. I due cantanti, che in alcune clip appaiono anche in abiti da sposi, sembrano così voler mettere a tacere una volta per tutte le voci che nelle ultime settimane hanno travolto la coppia, con il musicista di Harlem che avrebbe tradito la bella Rihanna con Amina Muaddi.

Rihanna e A$AP Rocky insieme nel video di D.M.B. approfondimento Rihanna, bracciale regalato da A$AP Rocky potrebbe rivelare data parto Per la sua prima volta alla regia di un videoclip musicale, il rapper newyorkese A$AP Rocky (nome d’arte di Rakim Athelaston Mayers) ha scelto di rendere onore alla sua compagna di vita Rihanna, ora in attesa del primo figlio. Il risultato? Un vero e proprio collage di attimi di vita e dell’intensa storia d’amore che da anni vede protagonista la coppia, dapprima con una lunga amicizia, fino al desiderio di una famiglia insieme. In D.M.B (acronimo di Dat's My Bitch), A$AP Rocky celebra i diversi aspetti di una relazione, culminata con una proposta di matrimonio, fatta con un bel “Marry me?” “I do” scritto sui denti, e la messa in scena del matrimonio stesso in cui Rihanna e A$AP Rocky appaiono elegantissimi, in abiti da sposi. Mentre il rapper di Harlem non manca di seguire il suo look di stampo hip hop, la cantante originaria delle Barbados appare in un seducente abito rosso, con tanto di velo e bouquet di rose.

La dedica di A$Ap Rocky a Rihanna su Instagram approfondimento A$AP Rocky rilasciato dopo arresto: pagata cauzione da 550mila dollari L’arrivo del nuovo singolo e del suo videoclip ufficiale su YouTube, è coinciso con la voluta dedica di A$AP Rocky a Rihanna su Instagram. Il rapper ha condiviso alcune divertenti immagini della coppia direttamente dal backstage, raccontando non solo i suoi primi attimi alla regia, ma anche ringraziando colei che dal 2020 è sua compagna di vita, dopo anni di amicizia e stima reciproca. “Un grazie speciale alla mia donna per la motivazione e la parte”, ha scritto A$AP Rocky alla madre di suo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRIM (@asaprocky)

Tra le rime e il flow di D.M.B., il rapper di New York pare aver colto anche l’occasione di riportare alla luce la questione che parecchi anni fa sconvolse il mondo della musica, con l’ex fidanzato di Rihanna, Chris Brown, che aggredì violentemente la cantante. “I don’t beat my b***h, I need my b***h”, canta A$AP Rocky tra i versi della canzone, sottolineando come sia ingiustificata la violenza nei confronti della propria donna, perchè c’è sempre bisogno di lei.