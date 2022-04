Rihanna lancia la maschera viso ai cookies

La popstar, incinta di otto mesi, si è mostrata ai fan senza trucco impegnata nella sua skincare routine. La versione relax della cantante include felpa e occhiali da sole griffati Condividi

Tutti gli impegni del mondo possono (e devono) essere messi in pausa per prendersi cura di sé: l'ultima ad insegnarcelo, in ordine di tempo, è Rihanna che ha testato sul suo splendido viso - mostrato per l'occasione in primo piano e senza trucco - la maschera ai cookies, nuovo e ambitissimo ritrovato detox della sua linea di prodotti per la pelle Fenty Skin. La star della musica internazionale, si è scattata un selfie in un attimo di relax domestico dedicato alla beauty routine. La foto, uno scatto spontaneo, è stata molto apprezzata dai fan della popstar.



Il selfie con la maschera per il viso approfondimento Rihanna incinta, i look più belli. FOTO La nuova maschera ai cookies Fenty Skin, la Cookies N Clean - Detox Face Mask, non poteva avere una testimonial migliore della bellissima fondatrice della nota linea di prodotti per la cura della pelle. Senza impegno e da quello che sembra essere il divano di casa sua, Rihanna riesce a dimostrare ancora una volta che per vendere un prodotto non occorre un servizio fotografico ad hoc: la migliore strategia di marketing, in questo caso, è l'autenticità. La cantante di Barbados ha mostrato ai suoi fan una versione inedita di sé, quella intenta ad occuparsi della sua bellezza, un piacere, e un dovere, che non trascura nemmeno adesso che è incinta di otto mesi. Nel selfie che è apparso sul suo profilo Instagram ufficiale, Rihanna regala ai fan un attimo della sua quotidianità in cui mostra l'altra faccia della star delle copertine e dei red carpet. La cantante è, naturalmente, struccata ma sempre bellissima e piena di stile, con la sua felpa con motivi colorati stampati sul davanti, i suoi occhiali da sole con la Medusa Versace, le sue catenine dorate con tanti ciondoli e i capelli lunghi divisi in tante trecce. In mano Rihanna ha il prodotto, la desideratissima maschera ai cookies i cui componenti e benefici sono elencati sul profilo dedicato Fenty Skin. Completamente naturale, con argilla, carbone ed altri estratti, la maschera purifica i pori levigando la pelle lasciandola cremosa e liscia, parola di Rihanna, icona di bellezza per più di una generazione.

Rihanna ignora il gossip sulla sua vita privata approfondimento Rihanna, bracciale regalato da A$AP Rocky potrebbe rivelare data parto Ma, al di là delle intenzioni commerciali, l'ultimo post sul profilo di Rihanna riporta l'attenzione del pubblico sulle attività di imprenditrice e beauty influencer della cantante, recentemente oggetto di pettegolezzi che hanno gettato delle ombre sulla sua vita privata. La cantante rimette al centro del dibattito sé stessa per contrastare ogni gossip a proposito della presunta infedeltà del suo partner, il rapper A$AP Rocky, accusato di averla tradita. Lo scandalo, peraltro smentito sui media americani, non è stato commentato in alcun modo dalla coppia che è stata nel frattempo paparazzata in vacanza alle Barbados.