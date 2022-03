Rihanna, bracciale regalato da A$AP Rocky potrebbe rivelare data parto

Il gioiello da 52.000 dollari che la popstar ha ricevuto dal rapper potrebbe offrire indizi circa la data in cui nascerà il bambino. La cantante aspetta il suo primo figlio e la scorsa settimana è stata avvistata a West Hollywood mentre indossava un abito rosa di Simone Rocha e un braccialetto con ciondoli di Annoushka, regalatole dal fidanzato. Ogni pendaglio ha un significato particolare, come ha raccontato la designer che l'ha creato Condividi

Rihanna è stata avvistata a West Hollywood assieme al suo fidanzato A$AP Rocky, da cui aspetta il primo figlio. Indossava un abito rosa tenue di Simone Rocha e un nuovo braccialetto, regalo della sua dolce metà. Dato che ai fan non sfugge mai nulla, il bracciale che la popstar portava al polso è stato interpretato come un concentrato di potenziali indizi da cui si potrebbe scoprire la data del parto.

Il gioiello ha di notevole - presunti indizi a parte - un valore di ben 51.991 dollari (uno che si chiama A$AP con la S scritta a mo’ di dollaro non poteva che esagerare). Si tratta di un braccialetto con ciondoli del marchio Annoushka Jewelry che, come riporta People, il rapper ha donato a Rihanna per il suo 34º compleanno. Ciascuno dei 10 ciondoli che compongono il braccialetto sarebbero stati scelti personalmente da A$AP Rocky presso il negozio del brand, che si trova nel grande magazzino Liberty di Londra.



"Era così dolce ed era molto preciso nel dire che i ciondoli dovevano essere nell'ordine in cui li aveva disposti", ha detto la fondatrice del marchio, la celebre designer di gioielli Annoushka Ducas.



"Voleva sapere come funzionava ognuno di loro, perché tutti i miei ciondoli si muovono, si aprono e fanno quello che ci si potrebbe aspettare e lui è stato colpito da questo - penso solo che sia il più romantico dei regali”, ha aggiunto l’imprenditrice dei gioielli.



Il "thriller" del braccialetto con gli indizi approfondimento Rihanna. i suoi look da gravidanza: "Vestirsi alla moda è una sfida"

A$AP Rocky ha quindi scelto lui stesso tutti e dieci i pendagli da fare attaccare al bracciale. Ognuno di essi ha un significato particolare e una funzione ben precisa.

Secondo Annouska Ducas, il rapper 33enne avrebbe scelto un simbolo del malocchio come protezione; un tulipano per una nuova vita; una bussola per la direzione; un trifoglio fortunato in malachite; una rosa tempestata da 111 zaffiri rosa; un fungo magico di rubino e zaffiro; uno scintillante medaglione con l’uccellino simbolo blu di New York, il bluebird, e una lettera d'amore dorata che contiene un minuscolo biglietto scritto a mano.



Ha fatto anche aggiungere una sirena, che rappresenterebbe la fertilità. Tuttavia non è soltanto quello l'unico cenno al figlio della coppia: il bracciale include anche un medaglione decorato con uno smeraldo, che è la pietra portafortuna del mese di maggio.



Dal momento che né Rihanna né A$AP Rocky sono nati a maggio, è probabile che questo sia il mese in cui dovrebbe nascere il loro erede. Un vero e proprio thriller in salsa celebs e jewels, insomma. Se la mamma è nata a marzo e il papà a ottobre, perché scegliere la pietra portafortuna di maggio? Inoltre a giudicare dalla pancia della popstar (che è l'indizio più lampante, altro che ciondoli!), non ci sarebbe da stupirsi a sapere che non manca molto.



Tutta l'eleganza di mamma Rihanna

approfondimento Rihanna è incinta: primo figlio per la cantante e Asap Rocky Non soltanto l'abitino nel colore rosa antico di Simone Rocha e il braccialetto di Annouska Jewelry sono due espressioni del grande stile che Rihanna sta sfoggiando da quando è prossima a diventare mamma.



Domenica scorsa ha partecipato all'afterparty degli Oscar 2022 di Jay-Z sfoggiando un abito firmato Valentino Haute Couture, trasparente e con guanti lunghi fino al gomito.



La scorsa settimana, invece, è stata paparazzata mentre stava facendo shopping da futura puerpera: stava comprando vestiti per bambini mentre al dito indossava un grande anello tempestato di diamanti. C'è chi ha subito mormorato, pensando al fidanzamento ufficiale, ma lei ha subito scherzato sui rumors, azzittendo tutti con un: “Questo vecchio anello? Vi comportate come se non aveste mai visto questo anello”. Di certo per dei fan che si accorgono che in un bracciale c'è una pietra simbolo di maggio che quindi rivelerebbe la data del parto, effettivamente delude notare che non si ricordino di un anello con diamanti già visto…



Di seguito potete vedere la foto del braccialetto di Annouska Jewelry regalato da A$AP Rocky a Rihanna, composto personalmente dal rapper.

Courtesy: Annoushka Jewelry