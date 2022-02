Rihanna. i suoi look da gravidanza: "Vestirsi alla moda è una sfida"

I look sbalorditivi e divisivi della popstar, in attesa del suo primogenito, stanno riscrivendo le regole dell'abbigliamento delle donne in attesa Condividi

Che sia una bad girl, una ragazzaccia, è risaputo e lei, Rihanna, non smette di ricordare al mondo che sul palco o fuori dal palco, con o senza un album in uscita, nessun altro può permettersi di dettare le regole in fatto di stile. E non sarà certamente la gravidanza né la temperatura sotto zero di questo inverno newyorchese, che sta coprendo la città di fiocchi candidi, a fermare la voglia di scarpe aperte e capi d'abbigliamento che sarebbero più adatti a una stagione più mite. Dalle uscite ufficiali alle paparazzate al fianco del compagno e futuro papà A$AP Rocky, la popstar ha deciso che i suoi fan assisteranno a ogni piccolo progresso fisico della sua gravidanza perché in ogni sua apparizione il posto in primo piano è riservato proprio alla sua pancia.



La gravidanza, una sfida divertente approfondimento Rihanna è incinta: primo figlio per la cantante e Asap Rocky Ripensare il look premaman è un'impresa nella quale designer e creatori di moda si sono misurati più e più volte venendo a patti con l'evidenza che comfort e linee oversize sono due elementi imprescindibili dell'abbigliamento delle donne in attesa. Ma a perdere la battaglia Rihanna non ci sta e ha usato proprio la parola sfida per raccontare ai giornalisti le scelte di stile che hanno accompagnato le sue uscite da quando ha rivelato al mondo di essere in attesa del primo figlio. La (quasi) trentaquattrenne artista di Barbados ha spiegato che non ha nessuna intenzione di coprire il pancione e che certi look la aiutano a sentirsi bella anche quando si vede gonfia e paffuta. Le domande, poste in occasione di un evento del suo brand Fenty Beauty a Los Angeles, ricadono ovviamente sul discorso make up e bellezza e l'artista ha affermato che è normale per una donna incinta avere delle giornate in cui si ha solo voglia di stare sul divano: in quei giorni, il segreto della cantante è un tocco di rossetto in grado di trasformarla all'istante. La moda, che è sempre stata la grande passione di Rihanna - anche stilista per una breve stagione con Fenty - sta aiutando la popstar a scoprire nuove frontiere della sua femminilità e ai microfoni dei suoi intervistatori ha ammesso di divertirsi parecchio nella scelta dei capi da indossare: dalle trasparenze agli oblò che mettono in evidenza le nuove rotondità, le sue foto più recenti hanno fatto il giro della rete.

Tutti i look di Rihanna col pancione approfondimento Rihanna: ecco com'è cambiata la star negli anni Dal momento che l'arrivo del piccolo erede al trono dello stile è atteso per la primavera, abbiamo ancora qualche mese per ammirare i look di Rihanna la cui agenda, sempre molto fitta, le darà occasione di sfoggiare nuovi fotografatissimi capi d'abbigliamento adattati per mettere la pancia in bella vista.

Dopo essere stata immortalata a pancia nuda nel primo celebre shooting a New York col cappotto rosa shocking vintage Chanel insieme al fidanzato A$AP, e dopo l'uscita a Santa Monica in cappotto di pelliccia animalier, jeans e micro top che ancora una volta non copriva il pancione, “Riri” ha esibito un altro look memorabile total black con top stringato i cui incroci lasciavano vedere la pancia e il suo famoso tatuaggio sotto al seno. Non mancano gli accessori, catene e charms, a impreziosire la pancia e anche in questi dettagli Rihanna conferma le sue clamorose doti di trendsetter, riportando a galla accessori dei primi anni del Duemila, il cui ritorno è ormai un irresistibile trend.

Sempre sexy la scelta di uno scintillante e scenografico completo del brand italiano The Attico con cui, questa volta, la futura mamma copre il davanti ma scopre il backside offerto generosamente agli obiettivi dei fotografi. Ma anche le trasparenze sono un altro artificio di stile del momento e la cantante le ha esibite al Super Bowl dove ha indossato una blusa blu elettrico in tessuto leggero con un bomber. Tutto griffatissimo e da copiare, naturalmente.