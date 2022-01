Rihanna è incinta: primo figlio per la cantante e Asap Rocky

I due artisti sono stati fotografati in giro per Harlem, New York, mano nella mano con il pancione di lei ormai evidente. A pubblicare le foto diversi profili social, fan di Rihanna. La popstar, 33 anni, non aveva alcuna intenzione di nascondersi, anzi: si è lasciata immortalare sorridente, il piumino Chanel rosa shocking sbottonato sul pancione, nonostante le temperature invernali, un lungo crocifisso prezioso a decorare la curva della gravidanza. A completare il look jeans boyfriend lunghi fino ai piedi, con strappi e catene Chanel.

Rihanna e A$AP Rocky, la storia

approfondimento

Rihanna è la cantante più ricca (ma la musica c'entra poco)

Rihanna e A$AP Rocky sono amici da molti anni, ma la loro relazione si è trasformata in amore solo nel 2020. A maggio 2021, Rakim Athelaston Mayers (vero nome del rapper) ha confermato pubblicamente la relazione in un'intervista in cui ha definito la compagna "l'amore della mia vita". I due artisti hanno debuttato come coppia sul red carpet del Met Gala 2021 lo scorso settembre. In un'intervista a GQ A$AP Rocky aveva spiegato di sentirsi “molto meglio” da fidanzato. “Molto meglio quando hai trovato la tua persona. Lei vale come un milione delle altre. Penso che quando lo sai, lo sai: lei è quella giusta". In quell'occasione il cantante commentò anche il viaggio fatto insieme a Barbados (terra di origine di Rihanna e del padre di A$AP) nelle Feste di Natale del 2020. "È stato come tornare a casa. È stato pazzesco. Ho sempre immaginato com'era per mio papà, prima che venisse in America. Ho potuto visitare tutti questi posti e, credici o meno, c'era qualcosa di nostalgico. Straniero ma familiare". Nell'intervista spiegò anche di sentirsi perfetto nei panni di padre. "Se è il mio destino, assolutamente. Penso che sarei un papà incredibile ed eccezionale".