A$AP Rocky rilasciato dopo arresto: pagata cauzione da 550mila dollari

Spettacolo

Rihanna e il rapper ASAP Rocky hanno annunciato la gravidanza il 3 febbraio, attraverso un servizio fotografico realizzato ad Harlem, New York. Originale il look sfoggiato dalla popstar 34enne: un piumino rosa shocking griffato Chanel, jeans a vita bassa e cascata di gioielli

Altro look premaman piuttosto atipico sfoggiato da Rihanna, immortalata dal fotografo Diggzy: felpa crop col cappuccio, leggings con le staffe di The Attico, décolleté neri con il cinturino gioiello e top nero stringato Jean Paul Gaultier per mettere in risalto il pancione