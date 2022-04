ASAP Rocky, arrestato a Los Angeles il compagno di Rihanna

Chi è A$AP Rocky

approfondimento

Rihanna incinta, i look più belli. FOTO

Rakim Athelaston Mayers, questo il vero nome di Asap Rocky (stilizzato sulle copertine dei suoi album e non solo come A$AP Rocky), è nato a New York il 3 ottobre 1988. Cresciuto nel quartiere di Harlem, ha iniziato a rappare giovanissimo, fin da quando aveva 8 anni. La sua infanzia non è stata per niente facile. A 12 anni suo padre è stato arrestato per spaccio, un anno dopo suo fratello è stato assassinato. Per diverso tempo ha vissuto in un rifugio con la madre, prima di trasferirsi a Elmwood Park, in New Jersey. La sua vita cambia nel 2007, quando si unisce alla crew A$AP Mob, fondata da A$AP Yams. L’acronimo utilizzato da tutti i rapper del collettivo ha diversi significati: Always Strive and Prosper (lottare e avere successo); Acronym Symbolizing Any Purpose (Acronimo che simboleggia qualsiasi cosa); As Soos as Possible (Il più presto possibile). Nel 2011 inizia la sua carriera solista, in parallelo con quella nella crew. Il mixtape che lo lancia verso il successo è Live.Love.A$AP. Dopo questa pubblicazione, firma infatti un contratto milionario con la RCA Records. Il suo primo vero album, LONG.LIVE.A$AP esce nel 2013, anticipato dal singolo Goldie: raggiunge subito il primo posto nella Billboard 200.