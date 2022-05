1/10 Credit Photo Courtesy Gucci

Gucci e Adidas hanno mostrato in anteprima sui social le immagini del lookbook con gli scatti di adidas x Gucci la collaborazione firmata dal Direttore Creativo Alessandro Michele presentata in anteprima durante la sfilata Exquisite Gucci lo scorso febbraio. I capi e gli accessori saranno disponibili per il pubblico dal 7 giugno online, in una selezione di negozi Gucci, in pop-up dedicati e sull'app CONFIRMED di Adidas

GUARDA IL VIDEO: Milano fashion week, Gucci