Milano Fashion Week, la sfilata di Gucci Exquisite. VIDEO

Sfila in una sala completamente foderata di specchi la nuova collezione disegnata da Alessandro Michele. Una collezione in cui è l’uomo ad essere protagonista e non la donna come vorrebbe una Fashion Week (LO SPECIALE DI SKY TG24) dedicata alle proposte femminili. Ma al direttore creativo del marchio della doppia G piace fare le cose al contrario e così in quegli specchi deformanti le righe di Gucci (TUTTE LE NEWS) incontrano quelle di Adidas mostrando l’inedita collaborazione con il brand sportivo.