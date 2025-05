1/12 ©Getty

Giulio Beranek è il protagonista di Gerri, serie tv al via su Rai 1 lunedì 5 maggio. Beranek presta il volto a Gennaro Esposito, un ispettore provocatorio e solitario, con un debole per il sesso femminile. Cresciuto in una casa famiglia da un prete atipico e una perpetua, ha origini rom e non ha mai conosciuto i suoi genitori

