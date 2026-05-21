Monica Bellucci al Festival di Cannes, i look indimenticabili. FOTO

Monica Bellucci al Festival di Cannes, 15 look (e uscite) indimenticabili. FOTO
Ogni volta che è stata sulla Croisette lo spettacolo si è fermato e le luci si sono fatte più intense. Lei, bellissima, sempre una delle stelle più luminose. Dagli anni Novanta a oggi, una collezione di apparizioni da togliere il fiato, che raccontano anche la sua ascesa come icona dello schermo e di stile italiano. Madrina, attrice in Concorso, giurata, special guest. Le foto più belle prima del suo arrivo nell'edizione 2026 del Festival
A cura di Vittoria Romagnuolo