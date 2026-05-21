Monica Bellucci al Festival di Cannes, i look indimenticabili. FOTO

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Monica Bellucci è una delle protagoniste del Festival di Cannes 2026 che ha in programma due dei suoi ultimi lavori, Histoires de la nuit di Léa Mysius e Butterfly Jam del russo Kantemir Balagov. L'attrice italiana è una storica ospite della kermesse cinematografica a cui è legatissima, per la sua storia professionale e non solo. A Cannes Bellucci ha presentato alcuni dei film più importanti della sua carriera e il Festival ha fatto da cornice a molti altri momenti rilevanti della sua vita pubblica. Qui è nel 2019, la più recente apparizione alla kermesse.

Cannes 2026, il programma del Festival, giorno per giorno