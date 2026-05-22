Scopriamo tutto quello che c'è da conoscere sul terzo film del duo siciliano composto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2024 e che va in onda in prima serata e in prima visione su Rai 3 questa sera, venerdì 22 maggio 2026

Va in onda in prima serata e in prima visione su Rai 3 questa sera, venerdì 22 maggio 2026, il film Iddu - L'ultimo padrino, pellicola che si ispira ai pizzini del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

Si tratta del terzo film del duo siciliano composto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, ed è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. Era uno dei titoli più attesi alla kermesse di due anni fa targata Lido, ed è poi arrivato nei cinema italiani il 10 ottobre 2024 grazie a 01 Distribution (mentre a livello internazionale la distribuzione è stata curata da Les Films du Losange).



La pellicola diretta da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza vede come protagonisti Toni Servillo ed Elio Germano.

“L’idea iniziale di questo film è nata dalla lettura dei numerosi pizzini ritrovati nel corso della lunga latitanza del capomafia Matteo Messina Denaro”, hanno spiegato i registi.

Presentato in concorso a Venezia 81, è prodotto da Italia e Francia, nello specifico da Indigo Film (Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri) con Rai Cinema, Les Films du Losange (Alexis Dantec).

È recitato sia in italiano che in dialetto siciliano e si avvale di un cast italiano davvero eccezionale: Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesi, Antonia Truppo, Tommaso Ragno, Betti Pedrazzi, Filippo Luna, Rosario Palazzolo, Roberto De Francesco, Vincenzo Ferrera, Maurizio Marchetti, Gianluca Zaccaria e Lucio Patanè sono gli interpreti di Iddu.



Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su questo film coraggioso e necessario. Dalla trama al cast, fino ad arrivare al trailer (che trovate nel video in alto, in testa a questo articolo), ecco cosa sapere di Iddu - L'ultimo padrino.