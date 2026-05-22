Il viaggio di Rosa e Cocìss arriva al punto di non ritorno. Da venerdì 22 maggio su Sky e in streaming su NOW vanno in onda gli ultimi due episodi di Rosa Elettrica, il thriller Sky Original con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. Un finale carico di tensione tra verità nascoste, alleanze spezzate e una caccia senza più vie di fuga

Tra verità nascoste, alleanze spezzate e scelte senza ritorno, Rosa e Cocìss sono costretti a giocarsi tutto nella caccia a Incantalupo. Epilogo intenso e carico di suspense, da domani, 22 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per Rosa Elettrica, il thriller on-the-run Sky Original con Maria Chiara Giannetta e con co-protagonista Francesco Di Napoli.

Prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo (Un’estate fa, Il cacciatore, Notturno bus), la serie - in sei episodi - adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo).

Accanto a Maria Chiara Giannetta (L’amore e altre seghe mentali, Blanca, Don Matteo) e Francesco Di Napoli (Hey Joe, Romulus, La paranza dei bambini) anche Elena Lietti (Il sol dell’avvenire, Il Miracolo, Anna), che interpreta il vicequestore Antonella Reja, diretto superiore di Rosa, pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta; Antonia Truppo (Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili, Mare Fuori) presta il suo volto a Nunzia Serafino, insospettabile boss del clan Incantalupo detta “Mamma Camorra”; Pasquale Esposito (Ripley, Hotel Portofino, Gomorra) interpreta Saro Incantalupo, boss latitante da oltre vent’anni che siede al vertice del clan omonimo. E ancora Federico Tocci (C’è ancora domani, La casa degli sguardi, Speravo de morì prima) nei panni di Carlo Morano, collega e amico fedele di Rosa, e Francesco Foti (Il Cacciatore, I Leoni di Sicilia, Un’estate fa) in quelli di Paolo D’Intrò, Sostituto Procuratore di Napoli, figura di spicco della lotta contro la criminalità organizzata.

Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari con Giampaolo Simi e Vittorino Testa. Alla sceneggiatura Giordana Mari, a capo di una writers’ room tutta al femminile che include anche Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.