Rosa Elettrica, gli ultimi due episodi da stasera su Sky e NOW. Le anticipazioni
Il viaggio di Rosa e Cocìss arriva al punto di non ritorno. Da venerdì 22 maggio su Sky e in streaming su NOW vanno in onda gli ultimi due episodi di Rosa Elettrica, il thriller Sky Original con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. Un finale carico di tensione tra verità nascoste, alleanze spezzate e una caccia senza più vie di fuga
Tra verità nascoste, alleanze spezzate e scelte senza ritorno, Rosa e Cocìss sono costretti a giocarsi tutto nella caccia a Incantalupo. Epilogo intenso e carico di suspense, da domani, 22 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW per Rosa Elettrica, il thriller on-the-run Sky Original con Maria Chiara Giannetta e con co-protagonista Francesco Di Napoli.
Prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo (Un’estate fa, Il cacciatore, Notturno bus), la serie - in sei episodi - adatta liberamente l’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo).
Accanto a Maria Chiara Giannetta (L’amore e altre seghe mentali, Blanca, Don Matteo) e Francesco Di Napoli (Hey Joe, Romulus, La paranza dei bambini) anche Elena Lietti (Il sol dell’avvenire, Il Miracolo, Anna), che interpreta il vicequestore Antonella Reja, diretto superiore di Rosa, pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta; Antonia Truppo (Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili, Mare Fuori) presta il suo volto a Nunzia Serafino, insospettabile boss del clan Incantalupo detta “Mamma Camorra”; Pasquale Esposito (Ripley, Hotel Portofino, Gomorra) interpreta Saro Incantalupo, boss latitante da oltre vent’anni che siede al vertice del clan omonimo. E ancora Federico Tocci (C’è ancora domani, La casa degli sguardi, Speravo de morì prima) nei panni di Carlo Morano, collega e amico fedele di Rosa, e Francesco Foti (Il Cacciatore, I Leoni di Sicilia, Un’estate fa) in quelli di Paolo D’Intrò, Sostituto Procuratore di Napoli, figura di spicco della lotta contro la criminalità organizzata.
Il soggetto di serie è stato elaborato da Giordana Mari con Giampaolo Simi e Vittorino Testa. Alla sceneggiatura Giordana Mari, a capo di una writers’ room tutta al femminile che include anche Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero.
La trama degli ultimi due episodi
La prova in loro possesso sembra essere inutilizzabile e Rosa e Cocìss si trovano di fronte a uno stallo. Non avendo altro fra le mani, non hanno scelta se non puntare più in alto e mettersi direttamente sulle tracce del latitante Saro Incantalupo.
Le strade di Rosa e Cocìss si separano ancora. Dopo aver toccato il fondo, Rosa capisce chi è suo alleato e chi suo nemico. È determinata a farsi giustizia, a qualunque costo.
ROSA ELETTRICA – IN FUGA CON IL NEMICO | Gli ultimi episodi dal 22 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
@VirginiaBettoja
Rosa Elettrica, il cast della serie tv Sky con Maria Chiara Giannetta
Nei panni di una giovane agente sotto copertura c'è Maria Chiara Giannetta, incaricata di scortare Cocìss, baby boss di camorra deciso a collaborare, interpretato dal co-protagonista Francesco Di Napoli. Quando scopre che qualcosa nell’operazione non torna, Rosa rompe la catena di comando e fugge con lui: da quel momento entrambi diventano bersagli. La serie debutterà con i primi due episodi domani su Sky Atlantic. Dal venerdì successivo andrà su Sky e NOW con due nuovi episodi a settimana, fino al 22 maggio