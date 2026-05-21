Sonic 4, terminate le riprese del film

A corredo dell'annuncio, una foto dal set ha svelato per la prima volta il design in live-action di Metal Sonic, il villain più atteso dai fan. Il film è atteso nelle sale di tutto il mondo il 19 marzo 2027

Il regista Jeff Fowler ha annunciato sui social la fine delle riprese di Sonic 4, quarto capitolo della saga cinematografica targata Paramount Pictures.

Il wrap ufficiale e la promessa del regista

Il regista Jeff Fowler ha condiviso sui social media una foto dal set in cui posa accanto al cattivo della storia che farà il suo debutto nel prossimo capitolo della saga: Metal Sonic.

Il messaggio di Fowler non ha lasciato spazio a dubbi sull'entusiasmo della produzione. "E le riprese di Sonic 4 sono terminate!!!", ha scritto il regista. "A nome di questo fantastico cast e della troupe, abbiamo girato il MIGLIOR film di Sonic mai realizzato e non vediamo l'ora di condividerlo".

Le riprese principali erano iniziate nel marzo 2026, portando a termine una produzione durata poco più di due mesi e mezzo. Il fatto che la produzione stia rispettando le tempistiche previste fa ben sperare per il rispetto della data di uscita già annunciata, ovvero il 19 marzo 2027, come confermato anche dal recente teaser trailer che ha svelato ufficialmente il logo del film.