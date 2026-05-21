Sonic 4, terminate le riprese del film

A corredo dell'annuncio, una foto dal set ha svelato per la prima volta il design in live-action di Metal Sonic, il villain più atteso dai fan. Il film è atteso nelle sale di tutto il mondo il 19 marzo 2027
Il regista Jeff Fowler ha annunciato sui social la fine delle riprese di Sonic 4, quarto capitolo della saga cinematografica targata Paramount Pictures.
Il wrap ufficiale e la promessa del regista
Il regista Jeff Fowler ha condiviso sui social media una foto dal set in cui posa accanto al cattivo della storia che farà il suo debutto nel prossimo capitolo della saga: Metal Sonic.
Il messaggio di Fowler non ha lasciato spazio a dubbi sull'entusiasmo della produzione. "E le riprese di Sonic 4 sono terminate!!!", ha scritto il regista. "A nome di questo fantastico cast e della troupe, abbiamo girato il MIGLIOR film di Sonic mai realizzato e non vediamo l'ora di condividerlo".
Le riprese principali erano iniziate nel marzo 2026, portando a termine una produzione durata poco più di due mesi e mezzo. Il fatto che la produzione stia rispettando le tempistiche previste fa ben sperare per il rispetto della data di uscita già annunciata, ovvero il 19 marzo 2027, come confermato anche dal recente teaser trailer che ha svelato ufficialmente il logo del film.
Metal Sonic, il cast e cosa aspettarsi
La vera sorpresa dell'annuncio è la prima immagine ufficiale del villain. La foto condivisa da Fowler mostra lui nella sua sedia da regista accanto a una statuetta di Metal Sonic, il famoso doppio robotico già anticipato nel finale del terzo capitolo. Questa prima anteprima permette di scoprire il design in live-action del personaggio: una versione metallica e ultra-stilizzata del riccio blu, con occhi luminosi rossi dall'aspetto particolarmente minaccioso.
Metal Sonic è uno dei villain più iconici e pericolosi dell'universo di Sonic the Hedgehog. Creato dal malvagio Doctor Eggman, è una versione robotica di Sonic progettata per superarlo in velocità, forza e capacità di combattimento. Il personaggio ha debuttato nel 1993 nel videogioco Sonic CD ed è diventato rapidamente uno degli antagonisti più amati della saga.
Sul fronte del cast, il film porta in scena un ensemble di tutto rispetto. Tornano Ben Schwartz nei panni di Sonic, Jim Carrey come Dr. Eggman, Idris Elba come Knuckles, Colleen O'Shaughnessey come Tails e Keanu Reeves nei panni di Shadow, oltre a James Marsden e Tika Sumpter. La new entry più attesa è Kristen Bell, che presta la voce ad Amy Rose. Completano il cast Richard Ayoade, Matt Berry, Nick Offerman e Ben Kingsley, tutti in ruoli ancora non rivelati. Multiplayer.itWikipedia
Oltre a Sonic 4, Paramount ha già confermato un ulteriore film del franchise senza titolo, atteso nelle sale nella seconda metà del 2028. Il riccio blu, insomma, non ha nessuna intenzione di rallentare. The Hollywood Reporter