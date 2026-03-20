Sonic 4, è uscito il primo teaser trailer

Esattamente un anno prima della sua uscita al cinema, Paramount Pictures ha svelato il primo teaser trailer di Sonic 4. Il breve filmato, rilasciato il 19 marzo, non mostra ancora scene vere e proprie dal film, ma è bastato a scatenare l'entusiasmo dei fan di tutto il mondo.

Il teaser si apre con il martello iconico di Amy Rose che sfonda una barriera nel buio, facendo emergere gli Smeraldi del Caos. All'interno di ognuno di essi si intravedono i riflessi dei personaggi del franchise, mentre una voce familiare fa capolino in sottofondo.

Il grande ritorno di Jim Carrey

La notizia più attesa dai fan? Jim Carrey torna nei panni del Dr. Robotnik. La sua voce apre il trailer con una minaccia inquietante: "Pensate che il vostro mondo sia al sicuro, ma il vostro tempo sta per scadere. Il caos è appena iniziato." Il ritorno dell'attore era tutt'altro che scontato: dopo Sonic 2 - Il film Carrey aveva dichiarato di volersi ritirare dalle scene per dedicarsi alla pittura e alla vita spirituale. Quando tornò per il terzo capitolo, spiegò con la sua solita ironia di aver comprato troppe cose e di aver bisogno di soldi. Altrettanto rilevante è la comparsa di Metal Sonic, villain iconico dei videogiochi, già anticipato nei credits finali di Sonic 3.

Un cast stellare e una data da segnare

Tornano Ben Schwartz nei panni di Sonic, Idris Elba come Knuckles, Colleen O'Shaughnessey nel ruolo di Tails, Keanu Reeves come Shadow e James Marsden e Tika Sumpter nella coppia Tom e Maddie. La grande new entry è invece Kristen Bell, nota per Frozen e The Good Place, che presterà la voce ad Amy Rose. Tra i nuovi arrivi nel cast figurano anche Ben Kingsley, Matt Berry, Richard Ayoade e Nick Offerman, i cui ruoli restano ancora segreti. La presenza di Offerman non è sfuggita ai fan: l'attore e Ben Schwartz hanno recitato insieme in Parks and Recreation, e il loro ritrovarsi sullo stesso progetto ha già alimentato grande entusiasmo.

Sul fronte narrativo, l'utilizzo della celebre sigla Sonic Boom tratta da Sonic CD ha fatto ipotizzare ai fan che il quarto film si ispiri a quel capitolo della saga videoludica, introducendo il tema del viaggio nel tempo (il che spiegherebbe anche come Robotnik possa tornare dopo la fine del terzo film).

Sonic 4 è atteso nelle sale cinematografiche il 19 marzo 2027. Il franchise ha già superato il miliardo di dollari di incasso globale, confermandosi uno dei franchise ibridi live-action/CGI più solidi di Paramount.