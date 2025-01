Sonic the Hedgehog 4, ecco quando esce al cinema

Il film d'animazione Sonic the Hedghog 4 uscirà nei cinema statunitensi il 19 marzo 2027. La notizia arriva dopo che il precedente episodio della saga, Sonic the Hedgehog 3, ha ottenuto incassi elevatissimi, rispettivamente 218.8 milioni di dollari nei soli Stati Uniti e 425 milioni di dollari in tutto il mondo. La pellicola aveva debuttato al primo posto in oltre 30 mercati cinematografici, dall’Italia all’Australia. Al momento, il nuovo progetto è in fase di sviluppo e non sono noti né i nomi dei registi, né eventuali star coinvolte.