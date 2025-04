Dopo essere stato presentato in Concorso all'ultima Mostra del Cinema di Venezia arriva in sala il 17 aprile la nuova pellicola del cineasta italiano,. tratta dall'omonino romanzo di Willima Burroughs. Quasi interamente girata a Cinecittà, protagonista magnetico e camaleontico è un insolito Daniel Craig.

Ossessioni, solitudine, amore che è cercare una connessione intima con un'altra persona anche se può non bastare a placare i nostri demoni. Luca Guadagnino firma "Queer" pellicola viscerale presentata in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e basata sull'omonimo romanzo di William S. Burroughs (edito in Italia da Adelphi). Daniel Craig è William Lee un americano espatriato a Città del Messico che vive tra sbronze e locali malfamati fino a quando incontra un giovane studente di nome Eugene, interpretato da Drew Starkey. Con la sceneggiatura di Justin Kuritzkes e quasi interamente girato negli studi di Cinecittà a Roma, il film arriva in sala dal 17 aprile ed è valso a Daniel Craig una candidatura come miglior attore protagonista ai Golden Globe. Ecco che cosa ci hanno raccontato i protagonisti.

LUCA GUADAGNINO "Quando faccio un film sono investito principalmente da ragioni di natura pratica, logistica, strategica, che mi permettono di far sì che il processo realizzativo sposti via da me l'autoconsapevolezza di un percorso intellettuale, perché altrimenti rischi che il film diventi una proiezione non reale, non pragmatica di qualcosa. Di solito mi muovo molto sulla pratica, insomma, quindi se poi arriva un racconto di intimità e una riflessione su come si comportano gli esseri umani tra di loro e nella loro solitudine, questo è forse perché qualche cosa muove dentro di me a livello inconscio. Io, ripeto, di solito però mi muovo molto sulla pratica." "Il personaggio di William Lee è mosso dal desiderio dell'amore, a prescindere. Sicuramente Lee è in qualche modo come un adolescente che non ha un'idea dello spazio nel quale il suo corpo si muove, ad esempio non capisce mai quando sia il momento giusto per fare una cosa verso Eugene Allerton, nonostante il ragazzo gli mandi costantemente dei segnali. Questa ovviamente è la bellezza impacciata dell'amore e anche del modo in cui Lee ama. Certamente Lee vuole vivere l'esperienza dell'amore". "Mi ricordo perfettamente il momento epifanico in cui vidi un film di Robert Zemeckis, credo fosse Roger Rabbit, in cui capii che il cinema è tutto fisico, è tutto nel clash dei corpi e quindi da quel momento ho deciso che la mia missione sarebbe sempre stata quella di mostrare questo aspetto".