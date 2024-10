Queer, il trailer del film di Luca Guadagnino con Daniel Craig

Mentre una dolce cover di All Apologies dei Nirvana fluttua in sottofondo, il primo trailer di Queer, il film di Luca Guadagnino presentato a settembre in anteprima alla 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, mostra i protagonisti William ed Eugene mentre camminano per le strade, giocano a scacchi, bevono un drink, guardano un film e si abbracciano tra le coperte. Basata sull’omonimo romanzo del 1985 dello scrittore americano William S. Burroughs, uno degli autori della Beat Generation, la pellicola con protagonisti Daniel Craig e Drew Starkey è ambientata negli anni Cinquanta a Mexico City. Il film segue William Lee (Craig), un quarantenne americano espatriato, che conduce una vita solitaria in una comunità americana. L’arrivo in città del giovane studente Eugene Allerton (Starkey), spinge William a stabilire finalmente una connessione significativa con qualcuno. Il film uscirà nelle sale italiane il 13 febbraio 2025.