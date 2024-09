Mostra del Cinema di Venezia 2024, Luca Guadagnino risponde su 007 gay

Daniel Craig è stato per cinque volte il volto di James Bond. Tra il 2006 e il 2021, in Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die ha compiuto le straordinarie imprese della spia britannica. Ieri, martedì 3 settembre, l’attore si è invece mostrato al pubblico in una nuova veste, quella del protagonista di Queer, l’ultimo film di Luca Guadagnino e il terzo dei film italiani presentati in Concorso all’81esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE - LA DIRETTA). Secondo la sinossi ufficiale, nel 1950 “William Lee è un americano sulla soglia dei cinquanta espatriato a Città del Messico. Passa le sue giornate quasi del tutto da solo, se si escludono le poche relazioni con gli altri membri della piccola comunità americana. L’incontro con Eugene Allerton, un giovane studente appena arrivato in città, gli mostra per la prima volta la possibilità di stabilire finalmente una connessione intima con qualcuno”. Nella pellicola, Craig ha interpretato intense scene di sesso con Drew Starkey e Omar Apollo. Durante la conferenza stampa al Lido, una giornalista ha quindi chiesto all’attore se vedremo mai un James Bond gay al cinema. A rispondere, però, è stato Guadagnino. “Ragazzi, facciamo gli adulti per un secondo. Non c’è modo di sapere quali fossero i reali desideri di James Bond”, ha detto tra gli appalusi. “Detto questo...La cosa importante è che compia le sue missioni correttamente”. Il regista ha poi rivolto un sorriso e ha accarezzato Craig con un divertito “tesoro, ti adoro”.