Mostra del Cinema di Venezia, film Diva Futura con Pietro Castellitto

Sotto la sua guida, “ragazze della porta accanto” come Ilona Staller, Moana Pozzi, Eva Henger e tantissime altre diventano all’improvviso dive di fama mondiale, entrando nelle case degli italiani grazie al boom delle televisioni private e dei videoregistratori in VHS.

La pellicola è tratta dal romanzo Non dite alla mamma che faccio la segretaria di Debora Attanasi e racconta la storia vera - ambientata nell’Italia degli anni Ottanta-Novanta - di Riccardo Schicchi, colui che con la sua agenzia Diva Futura ha rivoluzionato la cultura di massa trasformando l’utopia hippy dell’amore libero in un nuovo fenomeno: il porno.

È oggi, mercoledì 4 settembre, il giorno di Diva Futura di Giulia Steigerwalt alla Mostra del Cinema di Venezia ( LO SPECIALE ). In concorso alla kermesse veneziana, il film vede tra i protagonisti Pietro Castellitto e Barbara Ronchi (che recita anche in Familia di Francesco Costabile, presentato a Orizzonti).

E di quei personaggi che quella storia la abitano dice: “Se per certi versi si sono battuti per la libertà, paradossalmente hanno poi contribuito con il loro lavoro a normalizzare qualcosa che va contro la libertà della donna stessa, ovvero la mercificazione del corpo femminile. Il racconto, in questo senso, è di una grande contraddizione”, prosegue la cineasta.

A Venezia 81 ritorna un grande assente degli ultimi anni: il sesso



Nell’edizione di quest’anno della Mostra del Cinema di Venezia, notiamo che per una volta tanto non manca all’appello un “ospite” che ultimamente non era spesso “invitato”: il sesso.

Diva Futura è forse uno dei titoli più intimamente legati al sesso in questo nuovo capitolo della kermesse veneziana.

“Uno dei temi che attraversano questa edizione è quello della sessualità in tutte le sue forme, etero, omosex, fluida, sadomaso, adolescenziale”, conferma il direttore Alberto Barbera ai microfoni del quotidiano la Repubblica. “Un vero e proprio il ritorno all’erotismo dopo anni di perbenismo che lo aveva bandito. Io lo vedo come un segnale positivo di apertura, la caduta di forme di censura e autocensura che in qualche modo limitavano gli autori”, prosegue Barbera.

Non soltanto Diva futura: da Babygirl con Nicole Kidman, manager che rischia tutto per la relazione segreta con un giovane assistente, a Love del norvegese Dag Johan Haugerud fino alla serie Disclaimer di Alfonso Cuaròn, tanti film presentati a Venezia quest'anno vedono come protagonista principale il sex.