Marco Mengoni concerto a Napoli: crociato contro guerre e ingiustizie

I tempi della tragedia greca a scandire i ritmi dello spettacolo, look estremi ma identitari: "A quasi 37 anni ho capito che la vita è una sola e se non sono me stesso ora non lo sarò mai". Parole dure per chi rinuncia al voto e per chi vuole le guerre. LA RECENSIONE E L'INCONTRO

La vita è l'insieme delle nostre esperienze dalla gioia incontenibile al dolore incontenibile e sapere che qualcuno è andato oltre significa condividere. Il palco è roccia, è uno scenario lunare degno del Guerriero che è Marco Mengoni. Come un Re Artù 2.0 si ere sugli spuntoni apotropaici che riempiono il palco e alle sue spalle il videowall è un viaggio. Il Diego Armando Maradona esplode su subito, il ciao Napoli è accolto con un boato, e le telecamere che inquadrano il pubblico e lo proiettano sugli schermi mostrano le prime lacrime. Il concerto è diviso per capitoli, si parte dal Prologo e poi arrivano il Parodo, gli Episodi, gli Stasimi, l'Esodo, la Catarsi e infine i Bis. Il palco è popolato, il corpo di ballo ha un qualcosa di etero, di biblico, sono parte di un racconto che ci porta, seguendo una colata lavica, nella Valle dei Re, una valle dove ancora esiste la democrazia: "Con che coraggio ci lamentiamo di chi Governa se non andiamo a votare". Alla fine il sole sorge sul Re, non c'è eclissi che tenga e Marco distende la voce come fa una cometa con la sua coda. Il ritmo si alza ed è straziante vedere lo scenario di desolazione che accompagna Non Me ne Accorgo, sembra di essere in Ucraina o a Gaza, macerie reali e macerie dell'anima. Lasciamo morire gli innocenti senza dire una parola, accettiamo stermini perché non ci riguardano e la responsabilità, anzi la colpa, è del nostro silenzio: Tutti Hanno Paura ci porta in un romanzo di Philip K. Dick, apocalittico, dove anche gli uccelli che volano verso la speranza sono neri ma tra le macerie ci sono germogli. La fluidità di No Stress ci accompagna all'energia prismatica di Voglio e a Muhammad Alì.

Gli Episodi si aprono con Fuoco di Paglia. Cambia un Uomo è accompagnata da maschere bianche che sembrano uscite dal laboratorio di Antonio Canova tanto sembrano vive...e poi non dimentichiamo che "solo nel perdono cambia l'uomo". Il palco ora rosseggia e Marco ha i lineamenti più rilassati ora che il Maradona è suo. I giochi cromatici sono una astronave colorata che trasporta il pubblico in mondi lontani e insieme alla sezione di fiati e alle coriste donano leggiadria a uno show che è sulla tightrope della perfezione umana. E poi c' un pubblico meraviglioso che con Marco condivide i pensieri e questa è realmente Un'Altra Storia. In cima alla montagna scopri che la paura non è un sentimento penoso cui convivere, che zoppicando e avanzando con passo incerto la vita è più forte di qualsiasi atrocità possa capitare e lo è ancora di più se hai Due Vite che Marco, con un corsetto argentato canta su una passerella che si eleva: è commosso, ringrazia per il suo primo concerto al Maradona di Napoli: "Non mi faccio mai aspettative ma fate un burdel da pazz...è esagerato, grazie Napoli!": gira a 360 gradi la passerella durante L'Essenziale ed è il giusto tributo a un artista che ha vinto due Sanremo e che per esporre i suoi premi meriterebbe un museo. Marco Mengoni è un orgoglio italiano. Le sue Onde sono così maestose che arrivano oltre le nuvole e si trasformano in un messaggio politico. Bisogna eliminare i muri, bisogna andare oltre e provare a fare sempre e comunque qualcosa: l'Esodo si apre con Un Fiore contro il Diluvio. Con Incenso si entra nell'ultimo capitolo di questo racconto, si chiama Catarsi, si apre con un asolo di basso e prosegue con Mandare Tutto all'Aria. Marco per il gran finale sceglie un abito blu cobalto abbagliante ("I campioni siamo noi, potevo non venire al Maradona senza questi colori?") e abbacinante e accenna pure un twerking. Pazza Musica trasforma il Maradona in una discoteca a cielo aperto. Poi, in sequenza ecco Ma Stasera (in un frame delle immagini si vedono, tra le altre, Raffaella Carrà e Isabella Rossellini), Pronto a Correre, pezzo iconico di questo millennio, e Io ti Aspetto: "Qui c'è tanto calore ma soprattutto attenzione, è uno spettacolo difficile da seguire ma nella terra che ha inventato il teatro non poteva che essere così. Sul palco con me ci sono tanti artisti che vengono da Napoli; ringrazio il nostro coreografo Daniele Sibilli che ci ha accompagnati in questo viaggio". Prima dei bis chiede lo stop alle guerre, si mette in spalla la bandiera della Palestina e "spero che il messaggio arrivi a quelle teste di ca**o". I bis sono Sto Bene al Mare "a Napoli", festosa e colorata, e quella pietra angolare della canzone italiana che è Esseri Umani "un pezzo di una leggerezza profonda e dico a quelle persone cui prima ho dato della testa di**o che noi nell'essere umano ancora ci crediamo". Al Maradona tutti lo siamo stati esseri umani, facciamo in modo di esserlo tutti i giorno.