Tra Manu Chao , col quale ha duettato in A me Mi Piace, e Ed Sheeran , col quale "ci stiamo scambiando delle mail, Alfa ha fatto nascere la versione deluxe di Non So chi ha Creato il Mondo ma so che era Innamorato che è molto più di una semplice riedizione: è un nuovo capitolo del racconto iniziato da Alfa nell’album originale, un’evoluzione che ne amplia la visione e ne approfondisce il significato. Arricchita da cinque brani inediti rappresenta un tassello fondamentale nella continua esplorazione del tema centrale dell’opera: l’amore, filo conduttore che unisce ogni traccia, ogni parola, ogni emozione. I nuovi brani non solo si integrano armoniosamente con quelli già pubblicati, ma arricchiscono la narrazione con nuove sfumature e prospettive, dando voce a diverse declinazioni dell’amore, tra sogno e realtà, fragilità e desiderio. Intanto è partito il tour che proseguirà tutto luglio e agosto. Ci siamo incontrati con Andrea a Manerba del Garda ospiti del ristorante Il Capriccio.

Andrea parliamo dal tuo tour estivo, che ha debuttato sabato scorso a Campobasso: come è cambiato rispetto a quello che ho visto in inverno?

L'evoluzione principale sta nel palco dunque basta la casa che era centrale nei palasport. Inoltre nel tour estivo scorso c'erano i ledwall che sono inutili in estate perché ancora la sera c'è luce e dunque non sono suggestivi. Insomma un già visto che verrà sostituito da un parco, dalle colline, dal sole e dalla luna, in sostanza passo dalla casa al cortile. La band è la stessa, per altro siamo insieme dal 2020, con l'aggiunta dei fiati. Tutto è in sinergia, abbiamo riarrangiato la scaletta, farò tutte le canzoni della Deluxe di Non so Chi a Creato il Mondo ma so che era Innamorato per la prima volta; il live durerà circa un'ora e quaranta minuti, la scaletta unirà i pezzi più vecchi con i nuovi perché credo nella loro versione live, il disco è stato scritto pensando già ai live.

Manu Chao verrà a trovarti dopo la collaborazione che avete fatto in A me mi Piace?

Più probabilmente andrò io da lui, spero di esserci in due o tre date. Io vorrei invitarlo ai Power Hits di RTL a Verona ai primi di settembre.

Come vi siete trovati?

E' stato un incontro organizzato, lui ha suonato lo scorso anno a Milano e in quella occasione lo ho conosciuto e lo ho trovato affine a me: nonostante abbia ... è molto ragazzino, a volte fatico a stargli dietro. Ha un approccio vita e musica diversa da quello conosciuto, a Parigi ha scelto di suonare in una fabbrica abbandonata, un posto che cadeva a pezzi: gli ho chiesto perché lì e lui mi ha risposto che in quel posto sono tutti amici e le birre costano poco. Che vuoi che ti dica, è fatto così. Vive una esistenza nella quale è in pace con se stesso. Alcune sue canzoni sono amate dalla mia generazione, so che Dua Lipa canta la sua Me Gustas Tu per dirti quanto Manu è influente. Io vorrei prendere qualcosa dalla sua attitudine.

So che sei in contatto con Ed Sheeran.

Mi ha dato la sua mail e ci parliamo di cose più personali, è un confronto umano, abbiamo discusso di songwriting e nonostante il suo successo globale resta una persona normale e semplice, che è la sua forza ma anche puro un equilibrio difficile da mantenere. Ed è una anti popstar quasi troppo disponibile, la più talentuosa che abbia mai conosciuto.

Ti senti ogni tanto col professor Roberto Vecchioni? La vostra Sogna Ragazzo Sogna a Sanremo nel 2024 resta uno dei momenti più alti del Festival del primo quarto di secolo di questo millennio.

Col professor Vecchioni ci siamo visti alla Università Iulm per una lezione e lui mi ha subito detto se lo avevo sostituito con Manu Chao. C'è un bel rapporto anche col figlio Edoardo. So che mi cita nei suo concerti. La cover di Sanremo la ho rivista su youtbe e la ho capita dopo la sua forza, per comprendere ho dovuto staccarmi per poi ritornarci. Al tempo per me era una cover, non percepivo l'impatto sociale che c'è stato. Poi ho provato a guardarla come se non fossi io mi sono estraniato. Spero mi emozioni per sempre.

Stai pensando a nuova musica?

Non sto scrivendo, sto procedendo con calma, mi è nata la paura di esagerare, di fare troppo, negli ultimi mesi la mia quotidianità sta cambiando e voglio stare di più con amici o con la vicina di casa a vedere The Walking Dead. A Roma alla stazione Termini sono stato assalito dai fan ed è stata una cosa nuova, rischiare di perdere un treno per fare delle foto mai mi era successo. Oggi devo trovare un equilibrio.

Essere un punto di riferimento ti mette ansia o pressione?

Non è una pressione la scrittura e di ritorno ne ricevo solo il bello. Recentemente a un instore si è presentato un papà tatuato col cuore giallo e vicino aveva un figlio timido: mi ha detto "sei il nostro tempo insieme". Come ascoltavo Ligabue e Vasco in auto coi miei genitori da bambino ora è bello saperlo che ora per tanti l'ascolto sono io.