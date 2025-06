La Prima Estate, l’artista del giorno: il clubbing di Mario Scalambrin

Quando la musica è una passione, e non solo un lavoro, si sente. E si vede. Si percepisce nei brani che vengono scelti e come vengono fatti ascoltare, ma il test più difficile è sempre la ricezione delle persone, che possono amare ma non sempre apprezzare ciò che viene loro proposto. Soprattutto in un locale, e su una pista da ballo. Quando, però, a mettere i dischi c’è Mario Scalambrin il problema non si pone proprio: tutto è sempre perfetto. Come lo è stato al Club Friday.

Mario Scalambrin a La Prima Estate

Cuore pulsante e parte della storia del Kama Kama, locale che ha animato mille e una notte della Versilia, il dj torna a La Prima Estate per il Club Friday 2025. Insieme a lui altre leggende della house music come Tom Trago e Moodymann, per una serata ballata dal primo all’ultimo istante.

Un viaggio iniziato al Kama Kama

Mario Scalambrin inizia la sua carriera nel 1992 in Liguria, quando viene scelto come dj resident dal Covo di Finale Ligure. Poco dopo viene notato dal Kama Kama di Camaiore, tempio e istituzione della musica house in Italia, e diventa partner di consolle di Stefano D'Andrea con il quale formerà un legame artistico che farà la storia della house music in Italia. Grazie alla sua precisione, ma anche alla sua passione e al gusto nella scelta dei dischi, Scalambrin diventa rapidamente idolo del popolo Kama e le sue sopraffine selezioni musicali rappresentano dei veri capolavori del sound House Funky degli anni Novanta.

Dalla Versilia al mondo

Un sound esplosivo ed inconfondibile, che negli anni gli permette di lasciare un’impronta nel clubbing italiano e internazionale. Grazie a produzioni musicali di grande successo, il dj suona nelle migliori consolle in Italia e in Europa: Berlino, Parigi, Mykonos, Ibiza, Austria, Olanda, Scandinavia (e molti altri paesi ancora). Il suo tocco è inconfondibile in ogni città del mondo, ma si sa: tornare a casa è sempre speciale. Proprio come è accaduto al Club Friday, in un venerdì di inizio estate, reso ancora più magico dalle atmosfere che sono Mario Scalambrin sa creare con i suoi dischi, anche in Versilia, anche a La Prima Estate