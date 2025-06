Sky Cinema Jurassic World, arriva un canale dedicato alla saga

In attesa dell’uscita di Jurassic World – La Rinascita, prevista nelle sale italiane il prossimo 2 luglio, Sky annuncia una programmazione speciale: da sabato 28 giugno a venerdì 4 luglio, Sky Cinema Collection si trasforma in Sky Cinema Jurassic World, un canale interamente dedicato alla celebre saga cinematografica

il capolavoro che ha dato inizio a tutto

La saga ha inizio nel 1993, quando Steven Spielberg stupisce il mondo con Jurassic Park, basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton. Nel film, tre scienziati, interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, sono invitati sull’isola di un eccentrico miliardario che ha creato un parco a tema popolato da dinosauri generati in laboratorio. Il successo è planetario: la pellicola guadagna 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e si aggiudica tre premi Oscar®, incluso quello per i migliori effetti speciali.