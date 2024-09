Mostra del Cinema di Venezia 2024, oggi Lady Gaga e Phoenix. DIRETTA

Mercoledì 4 settembre al Lido si apre l’ottava giornata della 81esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE – LA GUIDA – LE PAGELLE AI LOOK), che vede protagonisti Lady Gaga e Joaquin Phoenix, coppia di villiain folli e innamorati in Concorso con Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, il sequel della “storia di fondazione” dell’arcinemico di Batman.





In Concorso ci sono anche il quarto dei cinque film italiani in gara, Diva Futura di Giulia Louise Steigerwalt e con Pietro Castellitto, un ritratto di Riccardo Schicchi e delle stelle del suo “impero” del porno tra gli anni Ottanta e Novanta, e Jouer avec le Feu delle sorelle Delphine e Muriel Coulin sul conflitto che nasce tra un padre e un figlio quando il ragazzo entra in un gruppo violenti di militanti dell’estrema destra.



Fuori Concorso saranno invece proiettati Songs of Slow Burning Earth di Olha Zhurba, videodiario di due anni di guerra in Ucraina, e TSWT / Things We Said Today di Andrei Ujica, documentario sul concerto dei Beatles allo Shea Stadium di New York del 1965.





Per Orizzonti ci sarà Happy Holidays di Scandar Copti, il racconto da quattro diversi punti di vista intimi e contraddittori della crisi personale che coinvolge la decisione di una coppia e le rispettive famiglie israeliane e palestinesi.