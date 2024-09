1/5 ©Getty

Lady Gaga, 38 anni, è tra le star che calcheranno il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia mercoledì 4 settembre. Arrivata al Lido nella serata di lunedì, ha sfoggiato un look biondo platino, a sole due settimane di distanza dal selfie in cui si mostrava coi capelli neri e le sopracciglia decolorate, scrivendo: "Sono libera come i miei capelli"

Mostra del Cinema di Venezia, oggi Queer di Luca Guadagnino con Daniel Craig. DIRETTA