Il red carpet Venezia 2024, voti ai look, da Sveva Alviti a Lady Gaga

A Venezia l'ottava giornata della Mostra del Cinema 2024 vede protagonisti del tappeto rosso nel primo pomeriggio Benjamin Voisin e Stefan Crepon, interpreti maschili principali di Jouer avec le feu, pellicola francese in gara per il Leone d'Oro delle sorelle Coulin. Ventisette e ventotto anni per i due giovani attori che arrivano alla presentazione ufficiale del film in giacca, con un completo dal taglio asciutto, il primo, over, il secondo. Per tutti e due la camicia è sbottonata ma in ogni caso, lo stile è azzeccato. Voto: 7.5 per Voisin. 8 per Crepon

