Mostra del Cinema di Venezia, tutti i red carpet di Kasia Smutniak

Il 2012 è un anno importante per Kasia Smutniak che viene scelta come madrina della 69esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, forte della sua esperienza sul piccolo e sul grande schermo dove aveva già lavorato con registi come Soavi, Mazzacurati e Ferrario. In foto, sfila con un look Haute Couture dai bagliori dorati, tutto balze per la première di The Master di Paul Thomas Anderson