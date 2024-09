Nella giornata in cui sono attesi i protagonisti delle pellicole in Concorso di Almodóvar e di Delpero, le luci sul tappeto rosso si accendono, come di consueto, nel primo pomeriggio per celebrare il genio di Peter Weir, premiato dalla Biennale col Leone d'Oro alla Carriera. Lo accompagna Ethan Hawke che deve a L'Attimo fuggente” l'inizio di una fulgida carriera – IN AGGIORNAMENTO



A cura di Vittoria Romagnuolo