Lady Gaga a Venezia per la Mostra del Cinema col fidanzato

La prima volta di Lady Gaga alla Mostra del Cinema di Venezia risale al 2018, anno in cui calcò il red carpet con Bradley Cooper per presentare il loro film A Star is Born, accolto con una standing ovation di 8 minuti. La pellicola le valse l'Oscar alla Miglior canzone per Shallow

Bradley Cooper voleva una canzone diversa da Shallow per A Star is Born