9/10 ©Getty

Nel 2017 ha aperto il Bistrot Cannavacciuolo a Torino, che vanta una stella Michelin dal 2018. Hanno una stella Michelin anche Cannavacciuolo Countryside a Ticciano, frazione di Vico Equense, Cannavacciuolo Vineyard a Casanova, frazione di Terricciola, Cannavacciuolo Le Cattedrali by Laqua a Valleandona, frazione di Asti, e Cannavacciuolo by the Lake a Pettenasco

MasterChef Italia, segui lo Speciale