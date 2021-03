Chi è Cinzia Primatesta, la moglie di Cannavacciuolo

Dal sorriso contagioso Cinzia Primatesta è la donna che ha conquistato il cuore del maestro Antonino Cannavacciuolo, il re dei fornelli che dall'11 marzo insieme a Joe Bastianich e sua madre Lidia Bastianich farà parte della giuria di Family Food Fight, il cooking show (VAI ALLO SPECIALE) che rende protagonista la cucina di casa.



Cinzia Primatesta non è solo la moglie di Antonino Cannavacciuolo, ma una donna determinata, manager di successo nel campo della ristorazione nonché madre di due figli. L’amore con lo Chef stellato non poteva che scoccare in cucina. Cannavacciuolo si era infatti presentato per una stagione di tre mesi nel famoso ristorante di quelli che sarebbero diventati i suoi suoceri, finendo per restare per sempre nel cuore della famiglia dei Primatesta.

Prima del matrimonio con Antonino Cannavacciuolo, Cinzia Primatesta è stata una manager di successo. La tempra e l’intuito dell’imprenditrice non l’hanno mai abbandonata, tanto da portarla ad aprire una catena di hotel di lusso e alla gestione dei ristoranti di suo marito.

Grazie all’aiuto dei genitori di lei, i due hanno rilevato Villa Crespi, e a Cinzia va il merito di aver portato Antonino Cannavacciuolo in tv. Fu infatti lei a spingere Antonino a partecipare a Cucine da incubo.

Tra le tante curiosità della coppia, oltre al fatto che in casa a Chef Cannavacciuolo sembra non sia permesso cucinare, c’è che Cinzia è vegetariana. Una scelta questa seguita dal piccolo di casa Andrea, mentre la figlia più grande Elisa sembra essere in perfetta sintonia con i piatti del padre.