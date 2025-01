6/16 ©Webphoto

Dean Winters (che in questa foto vediamo in una scena della sia-com Brooklyn Nine-Nine) veste nel film i panni di Avi, il consigliere di Viggo. È freddo e calcolatore nelle sue azioni. Supporta il boss in ogni decisione difficile. Dean Gerard Winters, nato a New York il 20 luglio 1964, è un attore statunitense di origini italiane e irlandesi. È noto per il ruolo di Ryan O'Reily in Oz e per le apparizioni in serie come Law & Order, Sex and the City e 30 Rock





