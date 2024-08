John Wick 5, annunciata la data di inizio delle riprese

John Wick 5, cosa sappiamo sul nuovo film

Grande novità per i fan di John Wick. Come ripreso da Everyeye, Daniel Richtman ha offerto un aggiornamento sullo sviluppo del nuovo film di John Wick. A distanza di circa un anno all’uscita del quarto lavoro, l’insider ha rivelato che l’attore canadese tornerà nel celebre ruolo. Secondo quanto annunciato, le riprese della pellicola dovrebbe avere inizio il prossimo anno.

Massimo riserbo per quanto guarda il cast e la data di uscita. Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. Al momento Keanu Reeves (FOTO) non ha commentato la notizia.