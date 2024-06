7/12 ©Webphoto

LE RIPRESE - Il film è stato girato tra il 7 settembre e il 23 dicembre 1993, con riprese tra Los Angeles, Santa Monica, Long Beach e Mojave. Mentre Speed era in produzione, morì l’attore River Phoenix, amico intimo di Reeves. Il regista cambiò il programma delle riprese per dare tempo al suo protagonista di metabolizzare il lutto. Inizialmente, Reeves era nervoso per le sequenze d'azione ma per De Bont questo era un vantaggio ritenendo che l'attore, come il suo personaggio, "si fosse trovato per caso gettato in una situazione che non gli era normale”