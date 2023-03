John Wick, arriva il quarto capitolo della saga con Keanu Reeves

Domani 23 marzo, torna sul grande schermo il personaggio del killer che ha conquistato i fan dal 2014. Anche questo episodio è diretto, come gli altri, da Chad Stahelski. Ecco tutto quello che c’è da sapere Condividi

Il 23 marzo torna sul grande schermo John Wick, il killer di professione interpretato da Keanu Reeves. Siamo arrivati al quarto capitolo della saga cinematografica e anche questo episodio è diretto, come gli altri, da Chad Stahelski. Ma dove eravamo rimasti con i film precedenti? E cosa cambia in questa nuova pellicola? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

La storia di John Wick: il primo capitolo della saga approfondimento John Wick 4, Keanu Reeves riceve un benvenuto da eroe Il film John Wick è uscito nel 2014 e ha segnato l’inizio della fortunata saga. John Wick è un ex assassino che da circa 5 anni si è ritirato per vivere con la moglie, la quale però muore a causa di un male incurabile. Un giorno Wick viene aggredito da un ragazzo russo che, insieme ai suoi sgagnozzi, lo picchiano, gli rubano la Ford Mustang Mach 1 del 1969 e soprattutto gli uccidono Daisy, l'amata cagnolina. Successivamente si scopre che l'aggressore è Yosef Tarasov, il figlio di Viggo, il principale boss della città. Quest'ultimo, che conosce personalmente John, capisce subito che, vista l'abilità del killer, suo figlio è condannato perché John si vendicherà. Viggo decide quindi di mettere sulla testa di John una taglia da 2 milioni di dollari e al contempo fa nascondere Yosef in un luogo sicuro. John allora si trasferisce al Continental, un lussuoso Hotel frequentato esclusivamente da assassini, riprendendo la vita da killer di un tempo. Scampando ad attacchi di ogni genere e inganni orchestrati magistralmente, alla fine il killer riesce a trovare il nascondiglio di Yosef e lo elimina. Ma la faccenda non è conclusa e si arriva inevitabilmente a un duello finale tra John e Viggo che termina con la morte di quest’ultimo.

Il sequel approfondimento John Wick 4, uscite tre nuovi clip del film con Keanu Reeves Nel 2017 arriva il sequel, John Wick 2. In questo capitolo entra in scena il signore del crimine italiano: Santino D'Antonio (nel ruolo c’è Riccardo Scamarcio). Viene rivelato, infatti, che John in passato aveva chiesto aiuto alla famiglia D'Antonio per il suo ultimo compito da sicario, in cambio di un pegno. Ora il giovane mafioso è pronto a riscuotere ciò che gli spetta e pretende che l'uomo compia una missione per lui. John è costretto ad accettare perché rifiutare significa violare una delle due regole infrangibili dell’organizzazione dei sicari. L’incarico è quello di assassinare la sorella del mafioso, Gianna (Claudia Gerini), in modo che lui possa reclamare il suo posto alla Gran Tavola, il consiglio dei signori del crimine globale che detiene il potere su tutto. Il killer giunge quindi a Roma per assassinare la donna, ignorando che Santino è pronto a mettere una taglia di 7 milioni di dollari sulla sua testa a lavoro finito. Il killer dovrà dimostrare di sapersela cavare, ancora una volta.

John Wick 3 approfondimento John Wick 4, il trailer finale del film Nel 2019 esce John Wick 3 che vede il protagonista ricercato, con i cacciatori di taglie che vogliono prenderlo a tutti i costi. Inoltre, ha infranto la regola di non uccidere all’Hotel Continental e quindi deve essere eliminato. L’unica soluzione è rivolgersi all'unico al di sopra della Gran Tavola, il Reggente. Al suo cospetto Wick si impegna per uccidere Wiston (Ian McShane), membro del consesso di assassini e manager del Continental, perché gli viene detto che solo in questo modo potrà continuare a lavorare come sicario della Gran Tavola e ricevere in cambio il perdono e la revoca della scomunica e della taglia. Ma nulla andrà come programmato e il Continental si ritroverà sotto attacco.

John Wick 4 approfondimento Ballerina, Norman Reedus nel cast del film spinoff di John Wick Girato a Parigi, Berlino, in Giappone e in Giordania, John Wick 4 - nelle sale italiane dal 23 marzo - si incentra di nuovo sulla lotta tra il killer e la Gran Tavola, questa volta in quella che sarà la 'battaglia' finale. "Dopo il numero 3, Keanu e io avevamo entrambi ragionevolmente concluso. In un certo senso volevamo finire con un cliffhanger”, ha spiegato Chad Stahelski in una recente intervista. Mentre Keanu Reeves ha rivelato che questo del quarto episodio è stato il ruolo più impegnativo - dal punto di vista fisico - di tutta la sua carriera. Nell'ultimo trailer che è stato rilasciato viene presentato il nuovo personaggio villain principale, interpretato dall'attore svedese Bill Skarsgård. “L'unico modo in cui John Wick troverà la libertà e la pace è con la guerra”, recita la frase che conclude il trailer. Si preannunciano dunque scontri epici che potrebbero fare anche da prologo per il quinto capitolo, su cui però, ad oggi, non ci sono certezze.