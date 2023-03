John Wick 4, Keanu Reeves riceve un benvenuto da eroe

Accoglienza calorosa per Keanu Reeves all’anteprima di John Wick 4 in Texas. Applausi, standing ovation e grande entusiasmo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Lo scorso lunedì c’è stata la premiere di John Wick 4 al Paramount Theatre di Austin, in Texas, durante il SXSW Film Festival ed è stato un successo travolgente. Prima ancora che il film fosse proiettato, una pioggia di applausi ha accolto Keanu Reeves che è salito sul palco invitato dal regista Chad Stahelski, e gli oltre mille spettatori ne sono stati entusiasti. Quel fervore non è mai diminuito durante l'epica durata di due ore e 49 minuti del film, con sincere ovazioni dopo le prodigiose sequenze d'azione tra Osaka, Berlino e Parigi. E ci sono stati molti sussulti dopo diversi importanti colpi di scena del film. Salendo sul palco al termine della proiezione, Reeves e Stahelski sono sembrati entrambi piacevolmente scioccati dalla calorosa accoglienza. "Ragazzi, siete fantastici", ha detto Reeves. “Grazie per questa esperienza. Siete fottutamente fantastici”. Stahelski ha aggiunto: "Questo è uno dei migliori pubblici di tutti i tempi”.

Keanu Reeves ospite in sala in Texas vedi anche John Wick 4, il trailer finale del film Alcune risposte alle domande dell’incontro rientrano nello spoiler, quindi non si può riportare molto, incluso il momento preferito del film secondo Reeves, che ha suscitato un coro di "oooooh” dal pubblico. Alla stessa domanda la risposta di Stahelski è stata senza spoiler: "È stato il primo giorno in cui Keanu è arrivato sul set. Si era rimesso l’abito ed era la prima volta che tornavamo a lavorare insieme dopo tre anni. Quindi è stato piuttosto speciale”. Come ogni altro film di John Wick, il Capitolo 4 è intriso di scene di combattimento presentate in modo barocco e coreografate, inclusa una che si svolge in una ripresa ininterrotta che secondo Stahelski ha richiesto una settimana per essere girata. Poi Reeves ha aggiunto: "E mesi e mesi di pianificazione e formazione”. Una persona nel pubblico ha chiesto a Reeves se invecchierà mai e lui ha risposto sorridendo: "Sì amico, invecchio". “Davvero... invecchio. Sta succedendo”.

Domande e proposte dal pubblico approfondimento John Wick 4, uscite tre nuovi clip del film con Keanu Reeves Dopo che Keanu Reeves ha detto di aver tenuto l'orologio e l'anello nuziale di Wick dei film precedenti, qualcuno ha gridato: "Ti sposerò!”. ”Fai attenzione a ciò che desideri", ha risposto l’attore, mentre un'altra persona ha urlato: "Riportaci Constantine", riferendosi all'amato adattamento DC del 2005. "Ci sto provando, amico", ha detto l’attore. Una delle domande finali per Reeves era sul fatto che avesse o meno in programma di apparire nei prossimi spin-off di John Wick, inclusa la serie The Continental, che dovrebbe essere presentata in anteprima su Peacock entro la fine dell'anno, e Ballerina con Ana de Armas. Sia Reeves che Stahelski sembravano incerti su come rispondere. "Non sono ancora sicuro", ha detto il regista, seguito immediatamente da un tentato "no" di Reeves, che poi si è contraddetto. "Ho un cameo in Ballerina, è vero."