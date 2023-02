John Wick 4, il trailer finale del film

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Ultimo trailer ufficiale di John Wick 4 prima dell’uscita del film al cinema, prevista per il prossimo 23 marzo nelle sale italiane. La saga è una delle più appassionanti degli ultimi anni e nonostante il nuovo film non sia ancora stato pubblicato nelle sale, alcune indiscrezioni riferiscono che sono già in corso i lavori per il quinto capitolo ma, soprattutto, per uno spin-off della saga, dal titolo Ballerina, i cui lavori sembrano essere già avviati e quasi a buon punto, anche se non sono state diffuse informazioni in merito alla possibile uscita. È probabile che per lo spin-off si debba attendere ancora almeno un anno. Ma l’attesa sarà sicuramente allietata dal quarto capitolo ma anche dalla premiere di una serie tv che si ispira a John Wick, dal titolo The Continental.