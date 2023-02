Keanu Reeves vieta per contratto di ritoccare digitalmente le scene

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Keanu Reeves è contrario all’intrusione delle tecnologie deepfake nella recitazione. In un’intervista rilasciata a Wired in occasione dell’uscita di John Wick 4 l’attore ha infatti dichiarato di aver fatto inserire in tutti i contratti dei suoi film una clausola per vietare manipolazioni digitali alle sue interpretazioni. “Non mi importa se qualcuno in fase di montaggio toglie un battito di ciglia. Ma tempo fa, nei primi anni Duemila, o forse erano gli anni Novanta, una mia performance è stata modificata. Hanno aggiunto una lacrima sul mio viso, e io ho detto, “Cosa?!” Era come dire, non devo nemmeno essere qui”. La star di Matrix ha proseguito: “Ciò che è frustrante è che perdi il controllo di ciò che hai fatto. Quando reciti in un film, sai che sarà soggetto alla fase di montaggio, ma tu ne sei partecipe. Se ti addentri nella terra dei deepfake, non conserva nessuno dei tuoi punti di vista. È spaventoso”.