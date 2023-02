Keanu Reeves ha tartassato la WB per anni per fare "Constantine 2"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Keanu Reeves ha implorato la Warner Bros. per anni perché realizzassero un sequel del film Constantine. L'attore ha confessato di aver tartassato la casa di produzione durante una recente intervista rilasciata al magazine Total Film.

"Ero tipo, 'Posso averne ancora un po' per favore?'", ha detto Reeves nella sua migliore imitazione di Oliver Twist. E questo accadeva ogni anno da quando Constantine è stato rilasciato nel 2005.



“Non so se fosse un lavoro incompiuto, ma era sicuramente un ruolo che amavo e ho pensato che Francis Lawrence, il regista, avesse fatto un lavoro così straordinario. Ho adorato interpretare quel personaggio e mi è piaciuto molto il film ”, ha detto Keanu Reeves a Total Film. “Ero tipo, [adotta la voce in stile Oliver Twist] ‘Posso averne ancora un po’ per favore?’ … continuavo a chiedere quasi ogni anno. Direi, ‘Posso per favore?’ [e] loro: ‘No, no!’”.



Finalmente le preghiere del divo (e dei suoi affezionatissimi fan) sono state esaudite: nel settembre 2022 è stato confermato Constantine 2.

Reeves ha dichiarato: “È eccitante. È quasi come un parco giochi all'aperto in cui, si spera, possiamo cucinare qualcosa e giocare, e immagino uscire dal parco giochi e preparare un pasto, ma non vedo l'ora e spero che possa succedere. Non sai come vanno queste cose. Ma farò sicuramente del mio meglio per provare a realizzare quel sogno”, ha detto a Total Film sul suo prossimo ruolo, quello che riprenderà per il secondo atto da lui così tanto voluto in quasi vent'anni.