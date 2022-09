Warner Bros. annuncia sequel di Constantine, protagonista Keanu Reeves

Così come rilanciato da Variety, "Constantine" è tornato, Keanu Reeves si riunirà con il regista Francis Lawrence per il sequel del film d'azione del 2005 Condividi

Pare che il sogno dell'attore canadese si stia avverando: Keanu Reeves infatti non ha mai nascosto il desiderio di reinterpretare il personaggio di John Constantine nel film diretto da Francis Lawrence (2015). Ed è di queste ore l'annuncio di Warner Bros.: Constantine avrà un sequel e Reeves vestirà i panni del protagonista. I fan del divo di Hollywood (Brawn: The One Pound Formula 1 Team, Disney+ annuncia la docuserie con Keanu Reeves), non stanno nelle pelle, ma dovranno aspettare pazientemente perché la data di uscita dell'atteso secondo capitolo non è stata resa nota, la notizia è che lo sviluppo è in corso.

Reeves sul nuovo film di Constantine: “Adorerei" approfondimento Keanu Reeves si presenta al ricevimento di nozze di una coppia di fan Intervistato dal comico e conduttore televisivo statunitense Stephen Colbert, in occasione della promozione del suo film Matrix Resurrections, Keanu Reeves aveva dichiarato di voler tornare a interpretare il personaggio di Constantine, ma al contempo si era dimostrato scettico: 'le cose non sono così semplici'. Parlando della possibilità di un sequel del film del 2005 che lo vedeva protagonista, la star di John Wick si era limitata ad un sibillino “Ci ho provato”, lasciando intendere che la Warner Bros. non fosse particolarmente interessata all’idea. Ma la vita come si sa è imprevedibile, soprattutto nel mondo dorato di Hollywood.



CHI È JOHN CONSTANTINE approfondimento Constantine, Keanu Reeves ha ancora voglia di un nuovo film John Constantine è uno dei personaggi della DC più amati dal pubblico. Appartenente alla linea Vertigo, ha fatto la sua prima apparizione nel 1985 (in Italia nel 1994). Creato da Alan Moore, John Totleben e Stephen Bissette, è il protagonista della serie “Hellblazer”. Nelle sue prime apparizioni in altre serie è mostrato come un mago dalla dubbia moralità.



Sigaretta alla bocca e trench indosso, con un volto dalla chiara somiglianza col musicista Sting, frontman dei Police. Le storie narrate nei volumi della serie sono dure da digerire, cupe e potenti. “Hellblazer” è parte della storia del fumetto mondiale, anche se a tanta grandezza non è mai corrisposto un adattamento cinematografico o televisivo all’altezza. Nel 2005 è giunto in sala il film di Francis Lawrence dal titolo “Constantine”, che ha adattato un oggetto di Jamie Delano e Garth Ennis. Nel cast Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Peter Stormare e Tilda Swinton.