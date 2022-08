Keanu Reeves si presenta al ricevimento di nozze di una coppia di fan

La neo coppia di sposini inglesi James e Nikki Roadnight sarà una delle poche il cui album di nozze verrà visto in maniera sinceramente interessata da tutti quanti: alla loro cerimonia infatti si è presentata la star di John Wick e Matrix. Il divo era stato invitato dalla coppia poiché alloggiava proprio nell'albergo del Northamptonshire, in Inghilterra, in cui i coniugi Roadnight hanno pronunciato il fatidico sì e festeggiato l'evento

Keanu Reeves è andato al matrimonio di una coppia di suoi fan, per la gioia degli sposi e di chiunque al mondo, dato che notizie come queste fanno rivalutare la pessima nomea che Hollywood si porta dietro da sempre. Divi capricciosi, cattivi, invidiosi e bizzosi? Di solito è così, ma poi arriva Keanu Reeves.

Ormai questo attore ha la nomea del "Babbo Natale di Hollywood", nel senso che se nello showbiz c'è una persona buona e pronta a esaudire i desideri di tutti i suoi fan, quella è proprio Keanu Reeves.

Di lui tutti dicono che sia una delle persone più gentili, educate, buone ed empatiche di Hollywood, qualcosa che in quell’inferno targato Los Angeles è visto come una rarità bella e buona. Dopo la notizia di qualche settimana fa relativa al suo pazientissimo assecondare un ragazzino che l'ha tartassato di domande in aeroporto, in queste ore arriva quella che lo vede accettare di buon grado l'invito da parte di due futuri sposi. Il buon vecchio Reeves è andato al loro matrimonio, per la gioia loro e dei loro invitati. E anche dei suoi fan, che hanno una prova in più per definirlo il divo hollywoodiano meno divo hollywoodiano che esista al mondo.



In fondo a questo articolo potete vedere il tweet della sposa Nikki Roadnight, che ha deciso di condividere sui social network il magico momento al profumo di fiori d’arancio mescolato all'afrore di Neo di Matrix. Le sue foto nuziali saranno le uniche (o quasi) che davvero gli invitati e gli amici guarderanno con il massimo coinvolgimento e morboso interesse, senza dover fingere…



L’invito al matrimonio

L'attore di Matrix ha detto sì all'invito di James e Nikki Roadnight, invito a partecipare al loro fatidico sì. Si tratta di una coppia di oggi neosposini (ma allora futuri sposi) che la scorsa settimana ha celebrato le nozze all'hotel Fawsley Hall nel Northamptonshire, in Inghilterra.

Keanu Reeves alloggiava proprio in quell’albergo, motivo per cui James Roadnight (lo sposo) lo ha invitato per un brindisi assieme a lui, consorte e invitati. L'attore ha accettato, promettendo che si sarebbe unito a loro per i festeggiamenti. E così è stato.



"È stato molto amichevole e ha detto che sarebbe venuto", ha detto Nikki Roadnight, alias la sposa, a Newsweek. "Non sapevamo se l'avrebbe fatto o meno, ma è stato bello che mio marito sia riuscito a parlargli!". Dopodiché la sposa ha parlato del momento in cui l'ha visto arrivare con la sua immancabile giacca con sotto la T-shirt. Benché la prima donna del matrimonio sia immediatamente diventata Keanu Reeves, che ha rubato la scena alla sposa, Nikki ne è stata entusiasta. Ha infatti aggiunto: "È stato così gentile e amichevole e si è congratulato con noi per il nostro matrimonio. È stato davvero disponibile, ha concesso alcune foto al nostro fotografo e poi addirittura del tempo per parlare con alcuni dei nostri ospiti e ha fatto anche delle foto con loro".



Di seguito potete vedere il tweet con cui Nikki Roadnight ha condiviso sui social network il magico momento al profumo di fiori d’arancio mescolato a quello di Keanu Reeves.