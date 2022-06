Keanu Reeves a Bologna, la foto in centro con un fan diventa virale

Keanu Reeves a Bologna, l'incontro

"Sono anni che dico: non so come ma un giorno incontrerò Keanu Reeves. Chi lo avrebbe mai detto che lo avrei incontrato il 20 giugno in centro a Bologna con 38 gradi sotto le Due Torri. E oggi non avevo nemmeno voglia di uscire in centro a Bologna, ma dovevo perché mi servivano alcuni documenti", ha raccontato il ragazzo, come riportato da Repubblica. Che sia Keanu Reeves non ci sono dubbi, anche se inizialmente qualcuno ha sospettato si trattasse di qualcuno che gli somigliava molto. Ben ne era certo, visto che gli ha anche parlato. "Gli ho chiesto come stava e se Bologna era di suo gradimento: ha risposto di sì", ha spiegato entusiasta il fan, che ha incontrato il suo idolo lunedì 20 giugno. In effetti il giorno prima l'attore si trovava a Londra, quindi evidentemente ha deciso di trascorrere qualche giorno in Europa.