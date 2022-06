Bono Vox a Bologna per caffè e bignè. Il post e la foto sui social

Il leader degli U2 sorpreso al bar Venezia di Bologna durante la sua vacanza in Italia. Sotto gli occhi attoniti del barista e dei presenti, la rockstar ha consumato due caffè e due bignè per poi concedere un selfie al barista prima di andar via nello stupore generale Condividi

Tra le celebrità internazionali che hanno scelto di trascorrere le vacanze in Italia (per la gioia dei loro innumerevoli fan), un posto d'onore merita Bono Vox. Il leader della band irlandese si (ri)trova infatti nel nostro Paese ad ammirarne le bellezze, e oggi, mercoledì 8 giugno intorno alle ore dodici ha fatto tappa a Bologna. Per la precisione in via Andrea Costa, al Bar Venezia, qui la rockstar ha voluto godersi in beata solitudine (si fa per dire), un paio di caffè e alcuni golosi bigné. Nel video in testa all'articolo il VIDEO: "Papa e Bono Vox insieme"

il post e la foto sui social Prima di lasciare il locale l'artista è stato immortalato in una foto insieme al barista: l'immagine ha fatto rapidamente il giro del web ed è stata rilanciata sul suo profilo Facebook dal sindaco della città emiliana, Matteo Lepore. "Uno si distrae un attimo e passa Bono degli U2 nel bar sotto casa... - ha scritto il primo cittadino bolognese in un post - aggiungendo #BarVenezia #Bologna e due cuoricini, uno rosso e uno blu per celebrare la tappa del cantante 62enne sotto le Due Torri.

L'amore di Bono per l'Italia A quanto pare l'amore di Bono Vox per l'Italia è spassionato, proprio lo scorso anno nel mese di giugno (era il 5 per l'esattezza), il musicista si trovava in vacanza a Porto Venere con la moglie e tre amici in un ristorante dell'isola Palmaria, in Liguria. Qualche giorno più tardi si era poi spostato all'Isola d'Elba. (Porto Venere, Bono Vox degli U2 in Italia: cena all'isola Palmaria). E oggi a distanza di un anno, eccolo tornare.

