Vacanze al mare, le foto dei vip che passano l'estate in Italia

Da Zoe Saldana a Sestri Levante a Samuel L. Jackson in Sardegna, da Diletta Leotta e Can Yaman in Costiera Amalfitana a Chiara Ferragni e Beatrice Valli a Forte dei Marmi, sono tantissime le celebrità internazionali e italiane che hanno scelto di trascorrere le ferie targate 2021 nelle località balneari del nostro Paese. Ecco tutti i famosi che si stanno rilassando, divertendo e godendo le bellezze del Made in Italy in versione marittima