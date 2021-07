Vacanze in Italia, Zoe Saldana: la star di Avatar in Liguria e Toscana

Continua a crescere il numero dei Vip (QUI LA GALLERY) che elegge a meta delle proprie vacanze estive il nostro splendido Paese e le sue bellezze incantevoli, gli ultimi a essere stati avvistati sono George Clooney e la moglie Amal, per la coppia più glam dello spettacolo, si tratta di un ritorno a casa, in quel del Lago di Como, a Villa Oleandra con i figli e il cucciolo di San Bernando. "I bambini sono entusiasti di essere tornati", avrebbe detto l'attore. E ora alla lista si aggiunge Zoe Saldana in vacanza tra Liguria e Toscana con la sua dolce metà e la famiglia. La star di Avatar non rinuncia a condividere i suoi momenti di relax con i suoi innumerevoli follower che ogni giorno la seguono in tutti i suoi spostamenti (e non solo). Del resto l'amore per l'Italia è dettato anche da quello per suo marito, l'italiano Marco Perego. Nel video postato sul suo profilo Instagram, l'attrice si mostra insieme ai tre figli Cy Aridio, Bowie Ezio e Zen. Oltre ai video, alcuni scatti la ritraggono con l'ineguagliabile sfondo del mare ligure e dei suoi paesaggi. Il richiamo dell'Italia per la star è scritto nel suo destino, sarà presto impegnata infatti nelle riprese della serie From Scratch (Netflix), che guardacaso si svolgeranno proprio in Italia.