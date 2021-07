Attesa per questa sera la messa in onda della prima puntata di una delle rassegne musicali più apprezzate dal pubblico. “Battiti Live” di Radionorba, è pronto a tornare per la sua edizione 2021: alla conduzione Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio che guideranno un ricco cast di artisti. Ecco chi si esibirà durante la prima serata e quando vederla in TV Condividi:

Attesa per questa sera su Italia 1 e in replica sul resto delle reti Mediaset, la messa in onda della prima puntata di una delle rassegne musicali più apprezzate dal pubblico. Sarà una puntata ricca di emozioni ed esibizioni, quella di questa sera sul palco di “Battiti Live” che per l’occasione ospiterà alcuni tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano contemporaneo. Ancora una volta, al timone del festival a cura di Radionorba ci saranno Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e la giovane Mariasole Pollio, con aneddoti direttamente dal backstage.

approfondimento Battiti Live 2021, dalle tappe alle date: cosa sapere Allo stesso modo, confermata la location per una nuova edizione che sarà un po’ più piccola (ci sarà meno pubblico presente a causa delle restrizioni vigenti in materia di lotta al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA)), ma comunque itinerante tra le bellissime città pugliesi: dalla tappa fissa del Castello Aragonese di Otranto fino a Polignano a Mare, a cui si aggiungono Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Brindisi, Foggia, Lecce, Fasano, Giovinazzo, Gallipoli, Gravina di Puglia, Taranto e Bari. Ecco quali cantanti si esibiranno durante la prima serata di “Battiti Live” e quando seguire il festival in TV.

Quali cantanti si esibiranno nella prima serata di Battiti Live approfondimento I concerti dell'estate 2021: le date di giugno, luglio e agosto. FOTO È stata Radionorba, organizzatrice ufficiale di “Battiti Live”, a comunicare sui suoi profili social la ricca scaletta di artisti che animerà il palco del Castello Aragonese di Otranto durante la messa in onda della prima puntata di “Battiti Live”, registrata lo scorso 25 giugno 2021. Tanti i nuovi nomi tra cantanti giunti al successo grazie all’ultimo Festival di Sanremo e i giovanissimi reduci dalla scuola di “Amici”, che si esibiranno insieme al calore del pubblico, sulle note di vecchi e nuovi successi, spesso dando vita a inediti medley. Ecco i 25 cantanti in scaletta per la prima puntata di “Battiti Live”: Nek

Sangiovanni

Master Kg

Irama

Dotan

Baby K

Colapesce e Dimartino

Fedez

Boomdabash

Orietta Berti

Alessandra Amoroso

Annalisa

Takagi & Ketra

Giusy Ferreri

Coma_Cose

Noemi

Deddy

Capo Plaza

Shade

Gazzelle

Francesca Michielin

Federico Rossi

Mara Sattei

Arianna

Andrea Damante.