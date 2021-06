Sangiovanni in concerto, annunciato il Mondo Sangio tour nel 2022

Sangiovanni, dalla cameretta di casa ai palchi più prestigiosi d’Italia

approfondimento

Amici 2021, Sangiovanni e Giulia: la storia d’amore della coppia. FOTO

“Sono ufficialmente un allievo di Maria #Amici20. Assurdo iniziare questo percorso con voi.” Così cominciava l’avventura di Giovanni Damian, alias Sangiovanni, a novembre del 2020, quando entrò a fare parte della celebre scuola creata da Maria de Filippi.

Nato a Vicenza il 9 gennaio del 2003, Sangiovanni ha trionfato nella categoria cantanti del programma “Amici 20” e si è classificato al secondo posto assoluto, dietro solo alla ballerina Giulia Stabile (FOTO).

“Arrivare in finalissima con i vostri voti, riuscire a trasmettere un messaggio, crescere ed essere accettato per ciò che sono. Cantare su di un palco. Che mesi emozionanti e intensi @amiciufficiale, grazie di cuore! Grazie per il Premio Tim della critica, il Premio della Radio per “Malibu” e il Premio Siae.” Aveva scritto Sangiovanni, sulla sua pagina ufficiale Instagram, subito dopo la finale.

Il talent show è stato un punto di partenza importante per Sangiovanni, che l’8 di gennaio inizierà il suo primo tour “Mondo Sangio Live Tour 2022”, ma che ha già conquistato i primi posti di tutte le classifiche in radio.