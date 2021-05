Amici 2021, Sangiovanni e Giulia: la storia d’amore della coppia. FOTO

In attesa della finale di Amici, in onda sabato 15 maggio, continua la storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Seguitissimi su Instagram (quasi un milione di follower a testa), entrambi favoriti per la vittoria, la ballerina e il cantante si sfideranno nell'ultima serata. Una relazione speciale, nata tra i banchi della classe del talent show lo scorso dicembre, fatta di dediche in musica, abbracci sotto i riflettori e sguardi complici che hanno appassionato milioni di spettatori